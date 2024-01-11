Посольство РФ в Риге назвало конфискацию "Дома Москвы" актом государственного грабежа

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Принятие латвийским парламентом закона о конфискации российского "Дома Москвы" в Риге – это правовой произвол и акт госграбежа. Так окончательное решение депутаты Сейма Латвии прокомментировали в телеграм-канале российского посольства в Латвии.

"Посольство предприняло демарш, уведомив латвийскую сторону о неизбежности ответных мер, включая предъявление Риге компенсационных требований за причиненный материальный ущерб, а также убытки, понесенные в результате остановки деятельности "Дома", – уточнили в пресс-службе.

Дипломаты уверены, что такой шаг является не только подтверждением неготовности латвийских властей добросовестно выполнять взятые на себя международные обязательства, но и создает опасный прецедент для иностранных собственников.

В диппредставительстве подчеркнули, что для последних это означает незащищенность любых активов, размещенных в республике. Причем, по словам дипломатов, этому не помешают ни местные законы, ни международные договора.



"Эта беспрецедентная по своей враждебности выходка не останется без ответа и будет иметь самые серьезные последствия для ее инициаторов", – заключили в посольстве.

21 декабря 2023 года представители латвийских спецслужб ворвались в здание КДЦ "Дом Москвы" в Риге. У сотрудников учреждения отобрали средства связи, начали проводить допросы. Кроме того, на входе в здание установили "пост охраны", а в помещениях начали делать опись имущества и компьютерной техники.

Вслед за этим стало известно, что в местном Сейме в ускоренном порядке проходит закон об экспроприации центра, который является собственностью правительства Москвы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила инцидент как "акт государственного бандитизма" со стороны властей Латвии. Также она пообещала, что МИД даст зеркальный ответ.

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