Владельцы евробондов Белоруссии направили Минску уведомление о дефолте

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Группа российских инвесторов направила Минфину Белоруссии уведомление о дефолте по выпускам евробондов Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что инвесторы владеют еврооблигациями на сумму 178 миллионов долларов. Выплаты по данным облигациям были остановлены в 2022 году, а возобновились в конце 2023 года, но только для тех, кто приобрел ценные бумаги до 6 сентября 2022 года.

Инвесторы называют данный механизм дискриминационным и считают, что он нарушает интересы тех, кто приобрел бумаги после сентября 2022 года.

"Призываем Совет министров Республики Белоруссии и Национальный банк Республики Белоруссии выполнить свои обязательства перед всеми российскими инвесторами в полном объеме, что позволит в дальнейшем сохранить интерес и доверие к внешним публичным заимствованиям Республики Белоруссии", – указано в их обращении.

Уточняется, что в случае невыполнения Белоруссией обязательств, инвесторы рассматривают вариант подачи иска в Лондонский международный третейский суд или Арбитражный суд в России.

Ранее Владимир Путин подписал указ, которым обновил временный порядок исполнения российских долговых обязательств по еврооблигациям.

Согласно указу, РФ вправе открыть в российском центральном депозитарии рублевый счет типа "И" на имя иностранного кредитора. При этом доход по такому счету будет получать как сам владелец, так и некоторые другие лица.

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