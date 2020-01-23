Греф назвал условие своего ухода с поста главы Сбербанка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если основной вектор развития кредитной организации изменится. Об этом он сообщил телеканалу "Россия 24" в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

В тоже время Греф выразил уверенность, что, когда основной акционер сменится (50% плюс 1 акция Сбербанка принадлежит Банку России), стратегия кредитной организации останется неизменной.

"Когда я приходил на свою позицию, приходил с концепцией. Если концепция будет изменена, я не вижу своего места в компании", – подчеркнул он. Греф добавил​​​​​​, что положительно относится к возможной смене основного акционера банка.

В декабре 2019 года министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, поскольку финансовый регулятор не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает.

Банку России принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка. Согласно закону о ЦБ, уменьшение его доли может произойти только после изменения закона.

В мае прошлого года акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу компании Германа Грефа на четвертый срок. Его полномочия продлены таким образом еще на четыре года. Пост президента и председателя правления Сбербанка Греф занимает с ноября 2007 года. Третий срок полномочий истекал в декабре.

Греф ранее говорил, что не собирается всю жизнь работать в Сбербанке, а после ухода из компании хочет заняться технологическим предпринимательством. Также он заявил, что в правительство вернется в случае крайней необходимости.