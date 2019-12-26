Сбербанк передал "золотую акцию" компании "Яндекс"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

"Золотая акция" была передана Сбербанком компании "Яндекс". Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу банка.

Уточняется, что новый владелец "золотой акции" получает право блокировать продажу более 25% акций интернет-компании.

"Передали ("золотую акцию" – прим.) 23 декабря", – отметили в пресс-службе.

В свою очередь, в "Яндексе" подтвердили данную информацию. В компании подчеркнули, что "золотая акция" будет перенаправлена в Фонд общественных интересов после успешной регистрации.

Известно также, что "золотая акция" была передана по символической цене в 1 евро. Именно такую сумму заплатил за нее банк при покупке в 2009 году.

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