В Сбере не увидели признаков перегрева на ипотечном рынке РФ

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На российском рынке ипотечного кредитования нет каких-либо признаков "пузыря" или перегрева, однако присутствует неудовлетворенный спрос. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Перегрев рынка – это не только когда цена растет, он должен иметь тенденцию к тому, что он лопнет. Но у нас настолько неудовлетворенный спрос, что пока никаких признаков "пузыря" я не вижу. В ближайшие годы эта проблема точно неактуальна", – сказал он.

По словам Грефа, ни одной предпосылки для этого в настоящее время нет.

Вместе с тем глава Сбера выразил мнение, что Банк России начнет снижать ключевую ставку после первого квартала 2024 года. Он уточнил, что ставка ЦБ на конец следующего года ожидается выше 10 процентных пунктов.

Греф добавил, что сейчас ипотечный рынок существует за счет государственных дотаций, однако темпы роста кредитного портфеля в 2024 году будет значительно ниже.

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