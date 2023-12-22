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Производители из Европы выступили с критикой решения Евросоюза (ЕС) о продлении льготного периода по импорту нескольких видов стальной продукции из РФ ("слябов"), так как иначе их бизнес-модель разрушится. Об этом сообщает Der Spiegel.

"Невыносимо, что под влиянием нескольких государств – членов и импортеров стали ЕС доводит свою систему санкций до абсурда", – отметил гендиректор Европейской ассоциации сталелитейной промышленности Eurofer Аксель Эггерт.

По информации издания, льготный период для импорта "слябов" должен был истечь осенью следующего года, но некоторые производители в Европе "оказали давление" на правительства, так как использовали продукцию из России для выпуска изделий. Как уточнили европейские дипломаты, во время собрания по новому пакету санкций Бельгия, Италия и Чехия требовали продлить этот период, но Германия при этом была против.

В Eurofer добавили, что доля российских "слябов" в импорте ЕС за последние несколько месяцев увеличилась до 56%, что демонстрирует рост показателей относительно того периода, когда ограничений еще не было.

"Понятно, почему отдельные переработчики хотят сохранить эту золотую жилу", – заявил Эггерт.

В свою очередь, премьер бельгийской провинции Валлония Элио ди Рупо предупредил, что санкции ЕС наносят вред европейским странам больше, чем России. Так он рассказал, что в Бельгии под угрозой оказались бы четыре тысячи рабочих мест, если бы они ввели ограничения в отношении РФ.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз уже не являет долгосрочным стратегическим партнером для Москвы, поэтому РФ и ЕС теперь даже не соседи, а настоящие враги.

Вместе с этим он указал, что ЕС не способен самостоятельно действовать даже на европейском поле. Зампред Совбеза РФ также выразил уверенность, что ЕС после ссоры с Москвой приблизил свое вырождение.



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