Медведев заявил, что Европа стала настоящим врагом России

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Евросоюз уже не являет долгосрочным стратегическим партнером для Москвы, РФ и ЕС теперь даже не соседи, а настоящие враги. Таким мнением зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев поделился на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Россия как предсказуемый партнер Европы. Мы теперь даже не соседи, а настоящие враги. И теперь ЕС бредит о полной непредсказуемости России, строит безумные конспирологические теории, тратит астрономические суммы на поддержание своей безопасности", – уточнил он.

Медведев добавил, что РФ не радует сложившаяся ситуация, однако это является фактом. Также он перечислил, что чего больше нет в Европе и чего уже не вернуть.

Вместе с этим он указал, что ЕС не способен самостоятельно действовать даже на европейском поле. По его словам, почти все государства союза встали навытяжку перед США и Великобританией. Медведев подчеркнул, что страны Евросоюза потеряли свой международный авторитет как посредника в любом конфликте.



Зампред Совбеза РФ также выразил уверенность, что ЕС после ссоры с Москвой приблизил свое вырождение. Медведев уточнил, что рано или поздно США и Россия договорятся, при этом Брюссель свое влияние уже не вернет.

Ранее политик прокомментировал слова главы МИД Яна Липавского о "возвращении Крыма Украине". На это Медведев предложил Чехии вернуть Судеты Германии.

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