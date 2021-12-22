Эксперт оценил идею повышения розничных цен на игристые вина

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Повышение розничных цен на игристые вина не окажет позитивного влияния на рынок и ситуацию с алкоголизмом в России, заявил гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Я противник повышения цен на игристые вина и шампанское. Я считаю, что нужно снижать акцизы и налоги на всю винодельческую продукцию" – сказал он.

По словам Черниговского, проблема алкоголизма в России вызвана не высокой популярностью вин, а извращенной системой потребления алкоголя. Эксперт пояснил, что в Европе 80% потребительского спроса занимают различные винные напитки, в то время как в России эту нишу занимают водка и пиво.

Черниговский выразил уверенность, что повысить уровень алкогольной культуры в стране можно за счет расширения предложения винодельческой продукции и других напитков с низким содержанием спирта. Однако в настоящее время вино в России является гораздо менее доступным, чем водка.

"Повышать цены на винодельческую продукцию и бороться с употреблением алкоголя – все равно что тушить пожар бензином. Ассоциация производителей игристых вин должна была на самом высоком уровне поднять вопрос о снижении акцизов и налогов на свою продукцию, которое привело бы к понижению цен на легальный алкоголь в этой нише", – подытожил эксперт.

Ранее Ассоциация производителей игристых вин попросила проиндексировать минимальную розничную цену на игристые и шампанские вина в 2022 году почти на 18%. Соответствующее письмо было направлено министру финансов Антону Силуанову. По мнению производителей, шампанское в бутылке 0,75 литра должно стоить минимум 199 рублей в рознице и 140 рублей – при покупке у заводов.