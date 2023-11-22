Юрист перечислил основания для отказа в выдаче средств вкладчику

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Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников перечислил три причины, по которым вкладчик может получить отказ в снятии средств со счета. Об этом сообщает "Прайм".

Первой причиной для отказа может стать арест, наложенный на счет судебными приставами. В таком случае банк будет обязан исполнить решение суда.

Ко второй причине юрист отнес попытку гражданина получить средства по недействительному паспорту. Третьим основанием для отказа могут стать подозрения банка в отмывании денег клиентом.

Ранее СМИ сообщали, что доходы со вкладов россиян суммой более 1,6 миллиона рублей будут облагаться новым налогом. При этом суммы, полученные со вкладов меньшего объема, по-прежнему будут выдаваться без учета процентов. Ставка на доходы со вкладов суммой свыше 1,6 миллиона рублей в год составит 13%.



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