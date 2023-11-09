Три банка заявили о взломе сайтов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сайты "БЖФ Банка", ВБРР и "Фора-Банка" были взломаны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на кредитные организации.

Отмечается, что на сайтах появилось сообщение о приостановке выплат по вкладам и счетам. В пресс-службе "БЖФ Банка" уточнили, что это была хакерская атака.

"Да, действительно, такая неприятная ситуация произошла, но буквально в течение нескольких минут наши специалисты устранили данную информацию с сайта нашего банка", – заявили в ВБРР.

В "Фора-Банке" также отметили, что информация не соответствует действительности, банк работает в штатном режиме. В организациях подчеркнули, что клиентам ничего не угрожает, с их вкладами все в порядке.

Ранее сайт и мобильное приложение Российских железных дорог (РЖД) подверглись массированной хакерской атаке. Несмотря на это, все кассы холдинга функционировали штатно, продажа билетов шла в обычном режиме.

До этого украинские хакеры взломали сайт университета "Синергия". Президент корпорации "Синергия" Вадим Лобов предположил, что поводом для атаки на сайт вуза стала его помощь студентам из новых регионов России.



Сбой произошел в приложениях Сбера и Райффайзенбанка