Курс доллара установился на отметке ниже 88 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара опустился до 87,7 рубля, евро – до 96,07 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 07:10 по московскому времени американская валюта подешевела на 16,5 копейки, евро – на 11 копеек. Однако юань вырос на 0,8 копейки и составил 12,3 рубля. Чуть позже доллар подорожал на 2 копейки, до 87,89 рубля, юань – на 1 копейку, до 12,30 рубля, евро – подешевел на 16 копеек, до 96,02 рубля.

Ранее доллар упал до 87,92 рубля впервые с 30 июня. Евро же потерял 0,2% и стал торговаться по 96,51 рубля, юань же вырос на 0,8%, до 12,328 рубля.

Кроме того, 15 ноября доллар находился на отметке 88,97 рубля, а евро – 96,69 рубля. Также утром того дня американская валюта опустилась ниже 90 рублей, до 89,99 рубля. Спустя некоторое время он стал торговаться по 90,01 рубля.

Доллар снизился до 88 рублей впервые с 30 июня