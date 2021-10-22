Новые антиковидные меры окажут небольшое влияние на экономику – Набиуллина

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Новые антиковидные меры окажут небольшое влияние на экономику, считает глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, многое будет зависеть от того, как дальше будет развиваться эпидемиологическая ситуация и какие меры будут приниматься.

"Здоровье людей – это главный приоритет", – цитирует Набиуллину ТАСС.

Она подчеркнула, что Банк России не учитывал эти меры в прогнозе, поскольку они их объявили недавно.

20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.