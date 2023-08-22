Силуанов заявил, что страны БРИКС рассматривают создание альтернативы доллару

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Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) могут сделать общую расчетную единицу, которая будет альтернативой доллару. Об этом он рассказал телеканалу CGTN.

Как утверждает Силуанов, сейчас ключевым моментом в развитии торговых отношений стали расчеты в национальных валютах.

"Мы видим возможности обсуждения создания единых расчетных систем. Это может быть расчетная единица для стран – членов БРИКС", – заявил он.

По словам министра финансов РФ, эта расчетная единица не будет единой валютой, как евро, а может быть альтернативой доллару, в которой будут выражаться цены товарных поставок.

Саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 августа. Он станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств глобального Юга. В числе приглашенных – лидеры 54 африканских стран.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров прилетел в ЮАР для участия в саммите БРИКС. На базе ВВС Ватерклоф министра встретили национальными танцами.

Сергей Лавров прибыл на саммит БРИКС в ЮАР