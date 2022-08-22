Сервис Storytel прекратит деятельность в России с 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Шведский книжный сервис Storytel принял решение покинуть Россию с 1 октября, сообщает РИА Новости.
"Дорогие пользователи Storytel, у нас грустные новости – продолжать пользоваться приложением вы сможете только до 30 сентября этого года, с 1 октября приложение станет недоступным", – говорится в сообщении компании.
Там добавили, что при оформлении подписки на несколько месяцев средства за неиспользованный период будут возвращены до 30 сентября согласно тарифному плану пользователя.
Кроме того, пользователям сервиса предоставят бесплатный доступ к аудиокнигам в книжном сервисе "ЛитРес" сроком на три месяца.
Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com приостановил работу в России в марте текущего года. В организации указали, что вынуждены прекратить предоставление туристических услуг из-за возрастающей сложности ведения бизнеса в РФ.
До этого в России приостановил работу сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb. Также компания приостановила деятельность в Белоруссии.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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