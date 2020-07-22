Объем промышленного производства в Москве за год вырос почти на 4%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Объем производства обрабатывающей промышленности столицы с января по июнь текущего года превысил показатели 2019 года на 3,6%. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, компаниям удалось адаптироваться к изменениям и перестроить свою логистику.

"Кроме того, наличие высокотехнологичных производственных мощностей и квалифицированных кадров позволило столичным предприятиям, несмотря на период временных ограничений в первом полугодии, показать рост производства", – приводятся в материале слова Ефимова.

Уточняется, наиболее заметно выросло производство одежды – 7,9%, лекарственных средств и медицинских материалов – 54,7%, химических веществ и химических продуктов – более чем в три раза, а производство машин и оборудования – более чем вдвое.

"Эти отрасли не только нарастили производство, но и вышли на новые рынки с новой продукцией, в том числе для борьбы с последствиями пандемии", – добавил вице-мэр.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров пояснил, что обрабатывающая промышленность после периода временных ограничений начала активно восстанавливаться в июне.

Ранее Ефимов рассказал, что столичные предприятия легкой промышленности еженедельно производят более 260 тысяч единиц спецодежды для медиков. По его словам, речь в частности идет о 200 тысячах одноразовых халатов и 60 тысячах хирургических бахил. Он отметил, что четверть от этого объема, то есть 70 тысяч единиц, выпускают четыре крупных производителя одежды, которые на время пандемии перепрофилировали свои мощности на пошив средств индивидуальной защиты.

В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал, что в Москве производят все необходимые средства индивидуальной защиты – от изготовления спецматериалов с высокими барьерными свойствами до выпуска готовых изделий.

