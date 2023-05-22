ЦБ РФ ужесточил кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Банк России установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой, чтобы сбалансировать структуру кредитования и снизить закредитованность граждан, сообщается на сайте ЦБ РФ.

"Банк России сократил макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на третий квартал 2023 года. <…> С учетом адаптации банков и МФО к МПЛ, а также сохранения устойчивой динамики необеспеченного потребительского кредитования Банк России ужесточает значения МПЛ в целях достижения более сбалансированной структуры кредитования и снижения закредитованности граждан", – указано в уведомлении.

Как следует из сообщения, регулятор принял такое решение, чтобы ограничить рост закредитованности граждан посредством дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов.

По данным ЦБ РФ, МПЛ для третьего квартала текущего года сокращаются на 5 процентных пунктов по сравнению со значениями МПЛ для второго квартала.

Ранее в ЦБ РФ поддержали выход госкомпаний на российский фондовый рынок. По мнению главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, увеличение доли акций российских компаний, находящихся в свободном обращении, поможет привлечь инвестиции размером в триллионы рублей.

Сейчас ЦБ РФ также обсуждает с правительством механизм, согласно которому при покупке уходящих из страны иностранных компаний резиденты брали бы на себя обязательство выводить часть их акций на рынок, добавила Набиуллина.