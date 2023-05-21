Сенаторы предлагают ЦБ РФ ограничить до 1% ставку эквайринга для турагентств и отелей

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Комитет Совета Федерации по социальной политике предлагает Центробанку Российской Федерации ограничить до 1% ставки эквайринга для платежей со стороны турагентств и отелей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендацию по итогам круглого стола комитета о мерах по обеспечению стабильной работы предприятий и организаций туристской индустрии в условиях внешнего санкционного давления.

"Рекомендовать Центральному банку РФ рассмотреть возможность ограничения размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов по заключаемым договорам о приеме электронных средств платежа за осуществление переводов денежных средств с использованием платежных карт, по операциям, предусмотренным кодами МСС 4722 "Туристические агентства и организаторы экскурсий" и 7011 "Отели и мотели", до уровня не более 1%", – отмечается в документе.

По словам президента Российского союза туристической индустрии Ильи Уманского, представители туротрасли, включая организации, занимающиеся бронированием туров, негативно относятся к ставкам эквайринга в России на гостиничные услуги.

Уточняется, что в марте 2022 года совет директоров Центробанка решил ограничить с 18 апреля по 31 августа 2022 года максимальный размер эквайринговой комиссии до 1% с каждой транзакции, чтобы поддержать самые пострадавшие отрасли.

В конце января 2023 года в пресс-службе Российского союза туриндустрии сообщили, что в настоящее время ставка эквайринговой комиссии для туристических операторов и агентств составляет 1,45–1,8%, иногда она может достичь 2,2%.

Ранее сообщалось, что число турпоездок россиян в страны Ближнего Востока может вырасти в 1,5 раза в этом году и превысить 2 миллиона.

Катар, Иордания, Саудовская Аравия и Иран для многих россиян являются новыми направлениями и с точки зрения туризма стоит раскрыть потенциал этих стран.

