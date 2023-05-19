Число поездок россиян в страны Ближнего Востока вырастет в 1,5 раза в этом году

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Число турпоездок россиян в страны Ближнего Востока может вырасти в 1,5 раза в этом году и превысить 2 миллиона, заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Сегодня страны исламского мира и, в частности, Ближнего Востока являются одними из ключевых партнеров России в сфере туризма", – сказал он.

Катар, Иордания, Саудовская Аравия и Иран для многих россиян являются новыми направлениями и с точки зрения туризма стоит раскрыть потенциал этих стран, подчеркнул замминистра.

В прошлом году более 1,4 миллиона россиян посетили страны Ближнего Востока и более 66 тысяч граждан стран Ближнего Востока побывали в России, отметил Вахруков.

Он добавил, что вопрос о востребованности российского направления для туристов из стран Ближнего Востока стоит начать прорабатывать на государственном уровне.

Ранее сообщалось, то Иран может отменить визы для россиян до конца этого лета. Как отметил замминистра туризма, культурного наследия и ремесел исламской республики Али Асгар Шалбафиян, сторонам также удалось достичь всех договоренностей, необходимых для запуска платежной системы "Мир" в Иране.

