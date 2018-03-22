"Газпром" обжаловал решение арбитража по спору с "Нафтогазом"

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

"Газпром" обжаловал решение Стокгольмского арбитражного суда по делу с украинским "Нафтогазом" о поставках топлива.

Российская компания подала ходатайство о частичной отмене постановления арбитража в Апелляционный суд округа Свеа, сообщает "Газета.ру".

Как пояснили в "Газпроме", арбитры повысили свои полномочия, когда выносили решение, а также допустили серьезные процессуальные ошибки.

Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию в 4,63 миллиарда долларов за недопоставленный объем газа для транзита. Из этой суммы суд вычел присужденную в пользу российской компании сумму по контракту на поставку. В итоге "Газпром" обязан заплатить 2,56 миллиарда долларов.

Позже российская компания объявила о расторжении контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит топлива. Причиной послужило решение киевских партнеров взыскать с "Газпрома" несколько миллиардов в качестве штрафов за только начавшийся 2018-й и будущий 2019 год.