ЦБ РФ допустил изменение законодательства при распространении "нестандартных" схем ипотеки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк РФ не исключил внесение изменений в российское законодательство, если банки продолжат прибегать к "нестандартным" схемам ипотечного кредитования. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.

"В случае дальнейшего распространения "нестандартных" схем, которые приводят к росту стоимости жилья и подвергают заемщиков рискам, Банк России готов инициировать изменение законодательства", – отметили в ЦБ.

В числе мер борьбы с практиками, аналогичными льготной ипотеке от застройщика, регулятор также рассматривает повышение уровня резервирования вплоть до 50%, если речь идет о кредитах, стоимость которых значительно ниже средней по рынку.

Ранее стало известно, что с 1 мая Банк России вводит макропруденциальные надбавки по рискованным ипотечным кредитам, обеспеченным правами требований по договорам долевого участия.

Предполагается, что это позволит избежать образования "ценового пузыря".



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