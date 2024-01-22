Экс-глава ВБ предложил отдать резервы РФ пострадавшим от роста цен странам

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Часть замороженных резервов РФ можно было бы отдать развивающимся странам, пострадавшим от роста цен на продовольствие и энергоносители, а также в качестве компенсации организациям, которые пострадали от санкций в отношении России. Об этом в своей колонке для Financial Times сообщил бывший руководитель Всемирного банка (ВБ) Роберт Зеллик.

Он считает, что сомневающиеся по вопросу передачи Киеву замороженных Западом российских резервов преувеличивают риски и недооценивают стратегические выгоды. По его мнению, другие страны не захотят хранить резервы в западных юрисдикциях после того, как будет одобрена конфискация денег РФ. С его слов, если страны "Большой семерки" (G7) будут действовать сообща с Евросоюзом (ЕС), то альтернатив хранению средств не останется.

Зеллик напомнил, что Китай и другие страны хранят сбережения в долларах и евро не из-за того, что дружат с Соединенными Штатами и Европой, а из-за положительного сальдо торгового баланса. Он указал, что страны G7 и другие заморозили резервы РФ на два года, но не создали разрушительного или сдерживающего эффекта.

"Государства-изгои", продолжил он, всегда могли национализировать иностранные активы, не имея законного основания и не предоставляя компенсаций, но большая часть из них не решаются делать из опасений остановки международных инвестиций. Экс-глава ВБ предположил, что страны G7 навряд ли решатся хранить свои резервы в российских рублях, венесуэльских боливарах или китайских юанях.

Кроме того, Зеллик назвал передачу Украине заблокированных активов "элегантным правосудием". Он заметил в этом проявление моральной поддержки для украинцев среди "зимы недовольства", которая "поможет стране сопротивляться", а также сигнал для Москвы, что та не сможет продержаться дольше Киева.

С его слов, если правительства отправляют Украине оружие и боеприпасы для борьбы с РФ, странно уклоняться от передачи российских активов. Он сомневается, что будет принято решение о возвращении резервов обратно Москве, если только Россия не согласится на мирное урегулирование. Помимо этого, предложение передать активы понравится тем американским избирателям, которые недовольны финансированием Киева из бюджета Соединенных Штатов, полагает экс-глава ВБ.

Ранее спецпредставитель Америки по восстановлению экономики Украины Пенни Прицкер сказала, что конфискация российских активов – не панацея для Украины.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва примет меры, если Запад реализует угрозы по поводу конфискации активов РФ, в том числе зеркального характера. Сейчас повода их анонсировать нет, добавил он.