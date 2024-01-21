Запад может потерять почти 300 млрд долларов при конфискации резервов ЦБ РФ

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Ответ российской стороны на конфискацию резервов Центробанка РФ может обойтись западным государствам в потерю почти 300 миллиардов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на национальные статистические данные стран.

По информации агентства, на конец 2022 года объем прямых инвестиций в экономику России со стороны государств, входящих в Евросоюз, G7, а также Австралии и Швейцарии, составляет 288 миллиардов долларов.

Такая сумма может быть больше в связи с переводами этих средств на счета типа "С", уточнил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Из указанной выше суммы на долю Евросоюза приходятся 223,3 миллиарда долларов.

Ранее спецпредставитель Штатов по восстановлению экономики Украины Пенни Прицкер заявила, что конфискация активов России не будет являться панацеей для украинской стороны.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва примет меры, если Запад реализует угрозы по поводу конфискации российских активов, в том числе зеркального характера. Сейчас повод их анонсировать отсутствует, указал он.

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