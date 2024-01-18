РФ примет меры, если Запад реализует идею конфискации ее активов – МИД РФ

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Россия примет меры, если Запад реализует угрозы относительно конфискации российских активов, в том числе зеркального характера. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

При этом он подчеркнул, что на данный момент повод их анонсировать отсутствует.

Рябков добавил, что Москва не ожидает от Запада "никаких здравых действий, никаких шагов", демонстрирующих понимание, насколько контрпродуктивно и вредоносно обсуждение темы конфискации российских активов.

Ранее в Евросоюзе началась техническая работа по реализации предложения по использованию доходов от замороженных суверенных активов РФ в интересах Украины, которое было выдвинуто в конце 2023 года Еврокомиссией.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что российская сторона, в свою очередь, не занимается изъятием активов компаний недружественных стран.

Путин подписал указ о мерах реагирования на изъятие российских активов за рубежом