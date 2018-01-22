МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на 2018 год

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Международный валютный фонд повысил прогноз по росту российского ВВП на 2018 год до 1,7%. Об этом сказано в докладе МВФ.

По информации экспертов МВФ, сообщает "Газета.ру", к концу 2017 года экономика России продемонстрировала 1,8-процентный рост.

Кроме того, МВФ улучшил прогноз и по росту мирового ВВП на 2018 и 2019 годы, повысив его до 3,9%.

18 января индекс МосБиржи обновил исторический максимум. Один из ключевых российских фондовых индикаторов превысил предыдущий рекорд 3 января 2017 года.

Ранее эксперты дали прогноз по укреплению рубля до конца марта 2018 года. По их словам, поддержку российской валюте будет оказывать нефть, цены на которую продолжают расти.