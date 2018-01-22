МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на 2018 год

22 января, 20:46
Фото: ТАСС/Stefan Rousseau/PA Images
Международный валютный фонд повысил прогноз по росту российского ВВП на 2018 год до 1,7%. Об этом сказано в докладе МВФ.
По информации экспертов МВФ, сообщает "Газета.ру", к концу 2017 года экономика России продемонстрировала 1,8-процентный рост.
Кроме того, МВФ улучшил прогноз и по росту мирового ВВП на 2018 и 2019 годы, повысив его до 3,9%.
18 января индекс МосБиржи обновил исторический максимум. Один из ключевых российских фондовых индикаторов превысил предыдущий рекорд 3 января 2017 года.
Ранее эксперты дали прогноз по укреплению рубля до конца марта 2018 года. По их словам, поддержку российской валюте будет оказывать нефть, цены на которую продолжают расти.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: