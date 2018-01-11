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Эксперты прогнозируют укрепление рубля до конца марта этого года. Поддержку валюте будет оказывать нефть, цены на которую продолжают расти.

По мнению экономистов, цена барреля черного золота останется главным фактором, влияющим на рубль.

"Мощную поддержку рублю в ближайшее время будет также давать календарный фактор I квартала, когда традиционно невелик импорт", – рассказала директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова, сообщает газета "Известия".

Она считает, что торговый баланс увеличится до 15-16 миллиардов долларов в январе-феврале. По прогнозам эксперта, курс рубля в I квартале составит 56–58 рублей за доллар.

По словам главного специалиста отдела операций на денежном рынке казначейства банка "Возрождение" Михаила Берулавы, есть вероятность, что до конца марта Центробанк не станет снижать ключевую ставку. Это образует для рубля хороший фундамент для дальнейшего укрепления.

Кроме того, укреплению российской валюты будут способствовать позитивные настроения в отношении валют развивающихся стран, которые могут продержаться в ближайшее время, отметили в Нордеа банке.

Мировые цены на нефть растут в ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах. Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) достигли 62,96 доллара за баррель. 9 января цена нефти WTI составила 63,15 доллара. Это первое превышение показателя в 63 доллара с декабря 2014 года.