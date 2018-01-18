Индекс МосБиржи обновил максимум с января 2017 года

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Индекс МосБиржи обновил исторический максимум. Один из ключевых российских фондовых индикаторов превысил предыдущий рекорд 3 января 2017 года − 2293,99 пункта.

Как сообщает Интерфакс, утром 18 января индикатор достиг нового пикового значения в 2295,22 пункта (+0,8%). Затем он установился на уровне 2291,18 пункта (+0,6%). В это же время, отмечают эксперты, индекс РТС составил 1271,91 пункта (+0,6%), достигнув одного из наиболее высоких значений с августа 2014 года.

Уточняется, что лидерами роста стали рублевые акции "АЛРОСА" (+1,2%), Сбербанка (+0,9%, близко к историческому максимуму), "Роснефти" (+0,9%), а также "Распадской" (+0,9%), "Татнефти" (-0,9%), и "Башнефти" (+0,8%).