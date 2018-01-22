На долю 1% населения планеты приходится 82% всех мировых богатств

Фото: depositphotos/ras-slava

На долю 1% населения Земли приходится 82% всех мировых богатств. Всего за год долларовых миллиардеров стало больше почти на 150 человек, в то время как их состояние выросло на 762 миллиарда долларов. Таковы данные отчета, подготовленного организацией Oxfam International к Всемирному экономическому форуму в Давосе,

Как следует из отчета Oxfam International, пишет "Газета.ру",

в 2017 году был зафиксирован рекордный рост богачей: новый миллиардер появлялся в мире почти каждые два дня, и в результате их число достигло 2043 человек.

По информации Bloomberg, состояние 500 крупнейших миллиардеров мира за прошлый год выросло на 24%, достигнув 5,38 триллиона долларов. Самым богатым человеком был признан основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого превысило 105 миллиардов долларов

По мнению экспертов, постоянно увеличивающийся разрыв между бедными и богатыми опасен для мировой экономики в целом, особенно если учесть, что в ближайшем будущем ситуация едва ли сильно изменится.

"Бум миллиардеров не является признаком процветающей экономики, это – признак неудачной экономической системы", – пояснил исполнительный директор Oxfam International Винни Бьянима.

В России, по даным Росстата, в 2016 году 19,8 миллиона граждан имели доходы ниже прожиточного минимума, что составляет примерно 13,5% населения страны.

Как сообщает Credit Suisse Research Institute, в 2016 году на 1% населения России приходилось около 75% богатств. По словам старшего аналитика ИК "Фридом Финанс" Богдана Зварича, это – один из худших результатов в мире, наряду с Индией и Таиландом, где 1% населения владеет 58% богатств.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что бедность является кричащей проблемой экономики РФ, и призвал принять конкретные меры для борьбы с ней.

Среди мер борьбы с неравенством в Oxfam International назвали ограничение доходов акционеров и исполнительной власти, ликвидацию разрыва в оплате труда по гендерному признаку и повышение налогов для богатых.