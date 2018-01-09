Основателя Amazon признали самым богатым человеком в мире

Фото: AP/Invision/Matt Sayles

Глава интернет-компании Amazon Джефф Безос стал богатейшим человеком в истории. Размер его состояния составил 105,1 миллиарда долларов, сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, Безос разбогател в основном благодаря росту стоимости акций Amazon. С начала января бумаги компании всего за несколько дней подорожали на 6,62 процента – до 1,3 тысячи долларов за акцию.

Отмечается, что если в рейтинге миллиардеров Bloomberg капитал Безоса оценивают в 105,1 миллиарда долларов, то по версии журнала Forbes состояние главы Amazon составляет 104,4 миллиарда долларов.

Как уточняет ТАСС, ранее "титул" самого богатого человека в мире принадлежал одному из основателей компании Microsoft Биллу Гейтсу. По данным Bloomberg и Forbes, в 1999 году состояние Гейтса ненамного превысило 100 миллиардов долларов. Однако, по последним оценкам, сейчас его капитал уменьшился – до 93,3 миллиардов долларов, согласно Bloomberg, или до 91,1 миллиарда долларов, согласно Forbes.