Основателя Amazon признали самым богатым человеком в мире

9 января, 19:27
Фото: AP/Invision/Matt Sayles
Глава интернет-компании Amazon Джефф Безос стал богатейшим человеком в истории. Размер его состояния составил 105,1 миллиарда долларов, сообщает телеканал CNN.
По данным телеканала, Безос разбогател в основном благодаря росту стоимости акций Amazon. С начала января бумаги компании всего за несколько дней подорожали на 6,62 процента – до 1,3 тысячи долларов за акцию.
Отмечается, что если в рейтинге миллиардеров Bloomberg капитал Безоса оценивают в 105,1 миллиарда долларов, то по версии журнала Forbes состояние главы Amazon составляет 104,4 миллиарда долларов.
Как уточняет ТАСС, ранее "титул" самого богатого человека в мире принадлежал одному из основателей компании Microsoft Биллу Гейтсу. По данным Bloomberg и Forbes, в 1999 году состояние Гейтса ненамного превысило 100 миллиардов долларов. Однако, по последним оценкам, сейчас его капитал уменьшился – до 93,3 миллиардов долларов, согласно Bloomberg, или до 91,1 миллиарда долларов, согласно Forbes.
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