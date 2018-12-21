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Совет ЕС продлил экономические санкции против России на полгода. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета.

"Совет ЕС 21 декабря 2018 года продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов российской̆ экономики до 31 июля 2019 года", – сообщается в релизе.

13 декабря глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС принял решение на саммите в Брюсселе продлить экономические санкции в отношении России.

Евросовет ввел санкции в 2014 году на фоне событий на Украине и воссоединением Крыма с РФ. Были также приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве. Ввели запрет на въезд в ЕС для российских должностных лиц, заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.