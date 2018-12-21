Совет ЕС продлил экономические санкции против России на полгода. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета.
"Совет ЕС 21 декабря 2018 года продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов российской̆ экономики до 31 июля 2019 года", – сообщается в релизе.
13 декабря глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС принял решение на саммите в Брюсселе продлить экономические санкции в отношении России.
Евросовет ввел санкции в 2014 году на фоне событий на Украине и воссоединением Крыма с РФ. Были также приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве. Ввели запрет на въезд в ЕС для российских должностных лиц, заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.