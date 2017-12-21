Россияне назвали необходимый для достойной жизни доход

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Среднестатистическому россиянину для достойной жизни нужно примерно 40 тысяч рублей. Об этом сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Социологи впервые спросили людей о желаемом достойном доходе во время предновогоднего опроса. Среднее значение, названное россиянами оставило 39 404 рубля на человека в месяц, чтобы жить достойно.
Последний раз такой вопрос жителям России задавали в 2007 году и тогда они называли сумму около 30 тысяч рублей.
"Несмотря на все кризисы, подъемы, рост инфляции и затем ее падение, эта цифра выросла за десять лет довольно незначительно – всего на четверть", – цитирует главу ВЦИОМ РИА Новости.
Цифра желаемого дохода разнится по регионам. В Москве и Петербурге средний достойный заработок – 56 634 рубля. Причем люди с высшим образованием склонны чаще называть более высокую сумму желаемого достойного заработка. Среднее по РФ у этого слоя населения – 45 395 рублей.
Ранее сообщалось, что реальные располагаемые доходы россиян стали снижаться медленнее в ноябре 2017 года. Падение сократилось с 1,3 процента до 0,3 процента. При этом заработная плата за 11 месяцев 2017 года выросла на 5,4 процента.
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