Россияне назвали необходимый для достойной жизни доход

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Среднестатистическому россиянину для достойной жизни нужно примерно 40 тысяч рублей. Об этом сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Социологи впервые спросили людей о желаемом достойном доходе во время предновогоднего опроса. Среднее значение, названное россиянами оставило 39 404 рубля на человека в месяц, чтобы жить достойно.

Последний раз такой вопрос жителям России задавали в 2007 году и тогда они называли сумму около 30 тысяч рублей.

"Несмотря на все кризисы, подъемы, рост инфляции и затем ее падение, эта цифра выросла за десять лет довольно незначительно – всего на четверть", – цитирует главу ВЦИОМ РИА Новости.

Цифра желаемого дохода разнится по регионам. В Москве и Петербурге средний достойный заработок – 56 634 рубля. Причем люди с высшим образованием склонны чаще называть более высокую сумму желаемого достойного заработка. Среднее по РФ у этого слоя населения – 45 395 рублей.

Ранее сообщалось, что реальные располагаемые доходы россиян стали снижаться медленнее в ноябре 2017 года. Падение сократилось с 1,3 процента до 0,3 процента. При этом заработная плата за 11 месяцев 2017 года выросла на 5,4 процента.