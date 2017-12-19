Реальные доходы россиян замедлили падение

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Реальные располагаемые доходы россиян стали снижаться медленнее в ноябре 2017 года. Падение сократилось с 1,3 процента до 0,3 процента.
"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в ноябре 2017 года снизились на 0,3 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в январе-ноябре 2017 года – на 1,4 процента", – цитирует данные Росстата "Газета.ру".
Отмечается также, что реальная начисленная заработная плата за указанный период выросла на 5,4 процента.
Ранее Владимир Путин сообщил, что реальная заработная плата россиян с 2000-х годов увеличилась в 3,5 раза, а пенсия – в 3,6 раза. Он также отметил "припадание" показателя в кризисные годы.
В декабре были определены регионы РФ с самыми высокими зарплатами. В лидерах оказались Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Чукотка. Низкие доходы – в национальных республиках, таких как Дагестан и Карачаево-Черкесия.
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