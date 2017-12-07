Названы регионы с самыми высокими зарплатами

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Самые высокие зарплаты в России у москвичей и жителей Ямало-Ненецкого автономного округа и Чукотки, самые низкие – в национальных республиках, таких как Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также в ряде субъектов ЦФО.
Согласно исследованию заработков в российских регионах в 2017 году, которое подготовили эксперты рейтингового агентства "РИА Рейтинг", в целом по России лишь 4,1 процента работников могут похвалиться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 100 тысяч рублей на руки в месяц, сообщает агентство "Прайм".
В Ямало-Hенецком автономном округе почти 24 процента работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, при этом доля низкооплачиваемых занятых вакансий составляет лишь 0,6 процента. Вторую строчку занял Чукотский автономный округ, где 21 процент работающих получает более 100 тысяч в месяц. На третьей строчке по доле высоких зарплат расположилось Москва – 17 процентов.
При этом, отмечается в исследовании, Москва в отличие от других регионов-лидеров по зарплатам характеризуется относительно высокой для первой пятерки регионов долей (1,5 процента) работников с низкой оплатой труда (менее 10 тысяч рублей в месяц).
В девяти регионах страны (восемь национальных республик и Алтайский край) доля людей, получающих менее 10 тысяч рублей в месяц, превышает 25 процентов. Лидером по доле низкооплачиваемых работников стал Дагестан – 35 процентов, а второй результат у Карачаево-Черкесской республики (30,5 процента).
Ранее в конце ноября Дмитрий Медведев заявил, что рост реальной зарплаты в России по итогам 2017 года может составить 3 процента. "В этом году мы можем констатировать, что происходит рост реальных доходов населения, рост реальной зарплаты. Она по итогам года, по всей вероятности, прирастет приблизительно на 3 процента", – сказал он.
Медведев уточнил, что если говорить о номинальном росте, то он составит 7 процентов.
Кроме того, по мнению главы правительства, из-за экономических трудностей за последние несколько лет число бедных среди россиян выросло. При этом Медведев напомнил, что нынешние показатели уровня бедности все равно существенно ниже, чем 10−15 лет назад.
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