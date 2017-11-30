Медведев рассказал о росте зарплат в России

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Екатерина Штукина

Рост реальной зарплаты в России по итогам 2017 года может составить 3 процента, заявил в интервью российским телеканалам Дмитрий Медведев.

"В этом году мы можем констатировать, что происходит рост реальных доходов населения, рост реальной зарплаты. Она по итогам года, по всей вероятности, прирастет приблизительно на 3 процента", – цитирует премьер-министра Агентство "Москва".

Медведев уточнил, что если говорить о номинальном росте, то он составит 7 процентов.

Премьер также сообщил, что экономика России вошла в стадию роста, отметив благоприятные изменения в ней.