Экономика РФ вошла в стадию роста – Медведев

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Экономика России вошла в стадию роста, заявил в интервью российским телеканалам премьер-министр Дмитрий Медведев.

"На мой взгляд, сегодня мы можем свидетельствовать о том, что экономика вошла в стадию роста, в целом те, изменения, которые происходили в экономике, вполне благоприятны", – цитирует Медведева ТАСС.

Ранее кабмин РФ распределил дотации субъектам России на балансирование бюджетов. Всего на эти цели выделят 11,58 миллиарда рублей. Деньги распределят между 23 регионами.