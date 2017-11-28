На поддержку бюджетов 23 субъектов РФ выделено 11,6 млрд рублей

Фото: ТАСС/Сергей Коньков
Дотации субъектам РФ на балансирование бюджетов распределил кабмин РФ. Всего на эти цели выделят 11,58 миллиарда рублей. Деньги распределят между 23 регионами.
Самые большие дотации получат Омская область – 860 миллионов рублей, Томская – 831 миллион рублей, Саратовская – 811 миллион рублей, Тверская – 641 миллион рублей и Тамбовская – 628 миллионов рублей.
Выделенные правительством деньги должны пойти на оплату труда работников бюджетной сферы. Кроме того на повышение зарплат работников федеральных учреждений образования и науки отдельно выделено 3,6 миллиарда рублей. На ученых потратят 1,2 миллиарда, на деятелей образования – 2,4 миллиарда, сообщает "Российская газета".
Как отметил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, всего на зарплаты бюджетников, в рамках исполнения майских указов, дополнительно выделены пять миллиардов рублей. Помимо науки и образования, поддержку получит медицинская сфера. На рост оплаты труда медработников дадут 1,3 миллиарда рублей.
Столица выделяет собственные гранты медикам и учителям. Так недавно в Москве определился первый список "Московских врачей", которые помимо почетного звания получили доплаты к основному заработку. Еще один способ получить дополнительный доход – участие в программе патронажной медпомощи на дому.
Кроме того гранты получают учителя столичных школ, которые стали авторами самых популярных материалов для уроков в системе "Московская электронная школа".
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