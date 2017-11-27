Более 20 медучреждений столицы начнут оказывать патронажную помощь на дому

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Патронажная медпомощь на дому оказывается более чем 20 тысячам москвичей с инвалидностью или хроническими заболеваниями, при которых невозможно самообслуживание. В уходе за пациентами принимают участие 60 врачей и 130 медсестер из 24 столичных поликлиник. С декабря к программе присоединятся еще 22 медучреждения.
"Маломобильные горожане чаще сталкиваются с осложнениями, поскольку не могут посещать врача в поликлинике самостоятельно. А медицинское обслуживание по традиционной схеме с вызовом доктора или бригады скорой на дом не может решить проблему полностью – это не обеспечивает регулярного медицинского наблюдения", – цитирует руководителя департамента здравоохранения Алексея Хрипуна портал мэра и правительства Москвы.
При патронажной медпомощи врачи не только оказывают консультативную помощь, но и обучают уходу за больными их родных и близких. Медработники смогут провести осмотр пациента, сделать электрокардиограмму, измерить давление и взять экспресс-анализы на уровень глюкозы, холестерина, а также проверить свертываемость крови. Служба предоставляет сотрудникам приборы экспресс-диагностики и переносные электрокардиографы.
Попадет ли больной в патронажную группу, решается с его согласия после оценки его состояния здоровья. Врачи должны понять, может ли человек выполнять элементарные и сложные действия.
Работа новой службы значительно увеличит количество посещений москвичей на дому, а также повысит доступность медпомощи для людей с инвалидностью. Включение в патронажную группу не означает, что пациент лишается права вызвать врача на дом по необходимости, добавил Алексей Хрипун.
Врачи и медсестры, участвующие в программе получают дополнительно 25 и 15 тысяч рублей в месяц дополнительно к заработной плате. Этот грант для участников программы утвердили в июне этого года. Деньги уже поступили в поликлиники и выплачиваются специалистам.
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