Путин заявил о конце рецессии в российской экономике

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Владимир Путин заявил о выходе российской экономики из периода рецессии.
По словам главы государства, рост ВВП свидетельствует о том, что экономика России сумела преодолеть спад, сообщает "Газета.ру".
"Завершился период рецессии, это очевидно. ВВП в январе–ноябре вырос на 1,4 процентов", – отметил президент России на встрече с представителями бизнес-кругов.
В середине декабря Владимир Путин также сообщил, что с начала 2017 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику России достиг 23 миллиардов долларов. Глава государства отметил, что это лучший показатель за четыре года.
Ранее бывший министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин отметил, что, по прогнозам, в 2018 году рост экономики страны составит примерно 1,5–2 процента.
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