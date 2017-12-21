Путин заявил о конце рецессии в российской экономике

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Владимир Путин заявил о выходе российской экономики из периода рецессии.

По словам главы государства, рост ВВП свидетельствует о том, что экономика России сумела преодолеть спад, сообщает "Газета.ру".

"Завершился период рецессии, это очевидно. ВВП в январе–ноябре вырос на 1,4 процентов", – отметил президент России на встрече с представителями бизнес-кругов.

В середине декабря Владимир Путин также сообщил, что с начала 2017 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику России достиг 23 миллиардов долларов. Глава государства отметил, что это лучший показатель за четыре года.

Ранее бывший министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин отметил, что, по прогнозам, в 2018 году рост экономики страны составит примерно 1,5–2 процента.