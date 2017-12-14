Прямые иноинвестиции в экономику РФ достигли 23 млрд долларов – Путин

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Объем прямых иностранных инвестиций в экономику России достиг 23 миллиардов долларов с начала 2017 года. Об этом Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции.

"На данный момент времени прямые иностранные инвестиции достигли 23 миллиардов долларов. Это в два раза больше, чем в прошлом году, и лучший показатель за предыдущие четыре года, – пояснил глава государства. – У нас инфляция рекордно низкая за всю историю новейшей России. На сегодняшний день год к году 2,5 процента. Дефицит бюджета 2,2 процента".

Путин добавил, что экономика страны вышла на этап уверенного развития. ВВП вырос в 2017 году 1,6 процента, а инвестиции в основной капитал – 4,2 процента. Это, по словам президента, гарантирует развитие России на среднесрочную перспективу, поскольку деньги во многие проекты уже вложены.

Тринадцатая большая пресс-конференция с Владимиром Путиным проходит 14 декабря в Центре Международной торговли на Краснопресненской набережной. На встречу с главой государства аккредитовалось рекордное число журналистов — 1640 человек. Читайте онлайн-трансляцию мероприятия на портале Москва 24.