Прямые иноинвестиции в экономику РФ достигли 23 млрд долларов – Путин

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Объем прямых иностранных инвестиций в экономику России достиг 23 миллиардов долларов с начала 2017 года. Об этом Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции.
"На данный момент времени прямые иностранные инвестиции достигли 23 миллиардов долларов. Это в два раза больше, чем в прошлом году, и лучший показатель за предыдущие четыре года, – пояснил глава государства. – У нас инфляция рекордно низкая за всю историю новейшей России. На сегодняшний день год к году 2,5 процента. Дефицит бюджета 2,2 процента".
Путин добавил, что экономика страны вышла на этап уверенного развития. ВВП вырос в 2017 году 1,6 процента, а инвестиции в основной капитал – 4,2 процента. Это, по словам президента, гарантирует развитие России на среднесрочную перспективу, поскольку деньги во многие проекты уже вложены.
Тринадцатая большая пресс-конференция с Владимиром Путиным проходит 14 декабря в Центре Международной торговли на Краснопресненской набережной. На встречу с главой государства аккредитовалось рекордное число журналистов — 1640 человек. Читайте онлайн-трансляцию мероприятия на портале Москва 24.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: