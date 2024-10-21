"Калашников" впервые поставит дроны-камикадзе "Куб" иностранному заказчику

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Концерн "Калашников" поставит за рубеж управляемые боеприпасы (УБ) "Куб-Э" по первому экспортному контракту, который "Рособоронэкспорт" подписал с иностранным заказчиком, передает пресс-служба концерна.

В заявлении подчеркивается, что дроны-камикадзе имеют "весьма значительный и успешный опыт боевого применения", который удалось подтвердить в реальных условиях в зоне специальной военной операции.

УБ "Куб-Э" используется для поражения одиночных и групповых объектов бронетехники в глубине противника. Дрон-камикадзе применяют как в дневное, так и в ночное время, а его система управления дает возможность осуществить передачу команд управления в реальном масштабе времени.

Ранее генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что компания активно продвигает боеприпас "Куб-Э" среди возможных иностранных заказчиков.

При этом он отметил, что российский барражирующий боеприпас "Ланцет" также вызывает высокий интерес у иностранных партнеров, однако на данный момент он не поставляется за рубеж в том числе из-за высокой потребности в нем со стороны ВС РФ.