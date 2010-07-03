ЦБ получил предложения по отмене "антиотмывочных" норм

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ЦБ получил от банков, пенсионных фондов и страховых компаний предложения по отмене устаревших норм "антиотмывочного" законодательства. Идеи обсуждались в рамках "регуляторной гильотины", сообщает РБК.

Участники рынка назвали 27 норм, которые усложняют исполнение законодательства о борьбе с отмыванием денег. Среди них права, касающиеся послаблений в идентификации клиентов и запроса документов. Предлагается определять бенефициаров мелких транзакций и платежей ЖКХ. Также участники рынка не хотят запрашивать у иностранцев миграционные карты.

Из числа субъектов "антиотмывочного" закона предлагают убрать страховые компании, не занимающиеся страхованием жизни. Также у Банка России попросят увеличить сумму страховых премий, которые можно перечислять клиентам без идентификации, с 15 до 100 тысяч рублей.

В сентябре ЦБ предложил финансовым организациям проанализировать, какие регуляторные нормы мешают развитию рынка или утратили актуальность. После обсуждения их планируется модифицировать или устранить.

Обсуждать "гильотину" в Банке России должна специальная рабочая группа. До конца года она определит, на какие изменения готов пойти регулятор.