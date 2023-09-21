В Минэнерго заявили, что запрет на экспорт быстро снизит цену топлива в РФ

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Решение кабмина запретить экспорт дизельного топлива и бензина быстро отразится на оптовой цене в РФ. Это станет стимулом для ее снижения, поделился первый замминистра энергетики России Павел Сорокин.

"Мы уже видели, что начиная с начала этой недели бензин АИ-92 упал примерно на 10%, дизель упал примерно на 2,5–3% начиная с начала этой недели. Данная мера должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание (объемов на экспорт. – Прим. ред.)", – приводит слова Сорокина телеграм-канал Минэнерго РФ.

Он добавил, что ощутимый объем приобретался недобросовестными участниками на бирже или на нефтебазах, после чего вывозился на экспорт. На данный момент подобной возможности не существует, уточнил Сорокин.

С 21 сентября начало действовать ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Правительство РФ утвердило такой запрет для улучшения ситуации на внутреннем рынке.

Однако ограничения не распространяются на транзитные перевозки через РФ, поставки в Южную Осетию и Абхазию, по межправительственным соглашениям, в рамках гуманитарной помощи и для воинских формирований за границей России.

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