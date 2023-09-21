СМИ узнали об отказе Египта от российской пшеницы

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Египет закупит почти полмиллиона тонн пшеницы из Франции и Болгарии вместо российского зерна, поскольку Москва заблокировала поставки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, РФ не согласилась с ценой сделки, так как она была ниже неофициального минимального уровня цен на пшеницу, который пыталась установить Москва.

В начале сентября министр снабжения Египта Али Эль-Мосильхи заявил, что в ходе прямых переговоров Каир согласился закупить 480 тысяч тонн российской пшеницы. Сделку заключили по цене 270 долларов за тонну, включая фрахт. Это ниже неофициального минимального уровня цен, который российские чиновники пытались установить в то время. Несколько дней спустя Египет заявил, что трейдеру Solaris предоставят возможность поставлять зерно любого происхождения.

Экс-глава египетского МИД Мухаммед Ораби ранее заявил, что Египет и Россия находятся на пути к новому этапу в двусторонних отношениях, от сотрудничества ожидаются положительные результаты. Он также выразил уверенность, что Москва готова к сотрудничеству с египетской стороной в сферах продовольственной и энергетической безопасности. Он добавил, что сложившиеся международные условия подтолкнули две страны к новому типу сотрудничества.



Египет заключил контракт на покупку 235 тыс тонн пшеницы из РФ