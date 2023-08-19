Экс-глава МИД Египта заявил, что Каир и Москва выйдут на новый этап отношений

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Египет и Россия находятся на пути к новому этапу в двусторонних отношениях, от сотрудничества ожидаются положительные результаты, заявил экс-глава египетского МИД Мухаммед Ораби. Об этом сообщает РИА Новости.

"Конечно, я прогнозирую очень тесные отношения между двумя странами. Египет – это государство, занимающееся развитием своих ресурсов, народа и инфраструктуры. У России есть широкие возможности для оказания поддержки", – сказал он во время конференции "Россия-Египет: 80 лет стратегического партнерства".

Ораби также выразил уверенность, что Москва готова к сотрудничеству с египетской стороной в сферах продовольственной и энергетической безопасности. Он добавил, что сложившиеся международные условия подтолкнули две страны к новому типу сотрудничества.

"Я считаю, что мы способны это усвоить. Ожидания позитивные, безусловно", – резюмировал бывший глава египетского МИД.

Ранее Ораби заявлял, что власти Египта планируют выступить на предстоящем саммите БРИКС с просьбой вступить в объединение и рассчитывают на оказание поддержки со стороны РФ.



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