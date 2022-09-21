"Лукойл" намерен начать бурение на месторождении Грайфера до конца года

Фото: ТАСС/Дмитрий Дадонкин

"Лукойл" планирует начать эксплуатационное бурение на месторождении имени Грайфера на Каспии до конца текущего года. Об этом в ходе Тюменского промышленно-энергетического форума сообщил глава департамента общественных связей компании Глеб Овсянников.

"По нашим приоритетным проектам в принципе ничего не меняется, мы по-прежнему сохраняем такие планы. <...> Мы сохраняем планы развития этой провинции. Следом будет месторождение имени Кувыкина", – приводит его слова ТАСС.

Месторождение имени Грайфера открыто в 2001 году. Оно располагается в 160 километрах от порта Астрахани. Ожидаемая полка добычи прогнозируется на уровне 1,2 миллиона тонн в год.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Россия обеспечена газом на 100 лет вперед. Он отметил, что некоторые месторождения будут работать и давать газ стране и после 2120 года.