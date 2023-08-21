Собянин: объем промышленного производства в Москве за 5 лет вырос вдвое

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Двукратный рост объемов промышленного производства зафиксировали в Москве за последние пять лет. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что в последние пять лет внимание столичных властей было сосредоточено не только на социальной сфере, но и на развитии обрабатывающих отраслей, в частности, фармацевтики, электроники и других.

"За последние пять лет мы вышли с очень неплохим результатом: динамика развития экономики города превысила почти более чем в два раза в среднем по стране, включая инвестиции в основной капитал. И наша новая индустриальная политика тоже принесла результаты: сегодня уже 700 тысяч с лишним людей работают в промышленности Москвы", – сообщил Собянин.

Он также отметил изменения в промышленной сфере, подчеркнув, что сейчас это новое качество, инновации, а также высокие зарплаты сотрудников.

Помимо этого, столичные власти уделяют внимание развитию больших кластеров, в частности, особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Он также напомнил, что сегодня в столице работает автомобильный завод "Москвич", в стенах которого разрабатываются электромобили.

"И конечно, без комплексного развития территории (КРТ) Москвы не только на отдельных площадках, но в целом невозможно представить развитие ни промышленности, ни экономики, ни социальной сферы. Поэтому на сегодняшний день создано около 200 проектов комплексного развития территорий", – добавил Собянин.

Благодаря реализации программы КРТ новые рабочие места смогут получить более 500 тысяч человек. Собянин назвал процесс "огромным мегапроектом".

Ранее Собянин заявил, что в Москве должна быть сосредоточена первоклассная высокотехнологичная индустрия. Он подчеркнул, что речь идет о соответствии мировой индустрии. В настоящее время вопросом начали активно заниматься в городе, добавил Собянин.

