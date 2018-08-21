Эксперты предложили повысить минимальную цену на коньяк и шампанское

Фото: depositphotos/monticello

Эксперты предложили повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на коньяк и шампанское.

По расчетам участников совещания рабочей группы по защите потребителей при реализации алкогольной продукции экспертного совета Росалкогольрегулирования, цена бутылки коньяка объемом 0,5 литра в магазине не должна быть меньше 500 рублей, а бутылки шампанского − не менее 175 рублей.

Как сообщает ТАСС, специалисты также рекомендовали ввести минимальные цены на винодельческую продукцию. Минимальная себестоимость производства виноградных и фруктовых тихих вин не может быть менее 100 рублей за литр. Поэтому цена 0,7-литровой бутылки такого вина на полке магазина должна быть не менее 110 рублей.

Ранее стало известно, что согласно новой методике расчета МРЦ на спиртное, разработанной специалистами Аналитического центра при правительстве РФ, цены на алкоголь будут рассчитывать каждый год.

С 2009 года минимальная цена устанавливается на водку и ликеро-водочную продукцию. Фиксированных сроков пересмотра минимумов сейчас нет. Сейчас минимальная цена бутылки объемом 0,5 литра составляет 205 рублей.

Минимумы, согласно разработанному проекту, будут рассчитывать алкоголя крепостью больше 28 процентов. При расчете будут учитываться показатели Росстата, ФТС, Росалкогольрегулирования, Минэкономразвития и Минсельхоза.

Также 20 августа в России вступили в силу единые минимальные цены на водку‍. Теперь МРЦ водочной продукции любой крепости в России с 20 августа приравниваются к минимальной стоимости 40-градусной водки, которая составляет 205 рублей за 0,5 литра.

Теперь МРЦ водки крепостью 37-38 градусов поднимется на девять рублей за 0,5 литра, а крепостью 38-39 градусов – на четыре рубля. Как отмечается в приказе Минфина, минимальная отпускная цена завода-производителя устанавливается в размере 173 рублей за 0,5 литра, оптовая составит 178 рублей.