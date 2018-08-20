Единые минимальные цены на водку‍ в России вступили в силу

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Минимальную розничную цену (МРЦ) на водку любой крепости в России с 20 августа приравняли к минимальной стоимости 40-градусной водки, которая составляет 205 рублей за 0,5 литра.
Теперь МРЦ водки крепостью 37-38 градусов поднимется на девять рублей за 0,5 литра, а крепостью 38-39 градусов – на четыре рубля. Как отмечается в приказе Минфина, минимальная отпускная цена завода-производителя устанавливается в размере 173 рублей за 0,5 литра, оптовая составит 178 рублей.
Минфин устанавливает минимальные цены на алкоголь с 2009 года в рамках борьбы с теневым производством. В России действуют МРЦ на коньяк в размере 371 рубль за 0,5 литра и на шампанское – 164 рубля за 0,75 литра.
Ранее в Измайловском Кремле открылся обновленный музей Russian Vodka Museum. Отмечалось, что посетители смогут узнать историю напитка "в интерактивной форме". Гости задействуют все свои рецепторы: зрение, вкус, слух и даже обоняние.
В России ввели единые цены на водку разной крепости
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