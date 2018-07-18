Российские специалисты разработали новую методику расчета цен на алкоголь

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Минимальные цены на алкоголь будут рассчитывать каждый год, следует из новой методики расчета минимальных розничных цен на спиртное, разработанной специалистами Аналитического центра при правительстве РФ, сообщает газета "Известия".
С 2009 года минимальная цена устанавливается на водку и ликеро-водочную продукцию. Фиксированных сроков пересмотра минимумов сейчас нет. Сейчас минимальная цена бутылки объемом 0,5 литра составляет 205 рублей.
Минимумы, согласно разработанному проекту, будут рассчитывать для водки, коньяка, бренди, рома, виски и алкоголя крепостью больше 28 процентов.
Прежде чем рассчитать стоимость, специалисты учтут показатели Росстата, ФТС, Росалкогольрегулирования, Минэкономразвития и Минсельхоза.
Ранее сообщалось, что в Госдуме поддержали очередное повышение акцизов на алкоголь. По мнению зампреда комитета по охране здоровья Леонида Огуля, эта мера способствует не только росту розничной цены на спиртное, но и отказу от его употребления.
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