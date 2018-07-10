В Госдуме поддержали идею повысить акцизы на алкоголь крепче 9%

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В Госдуме поддержали очередное повышение акцизов на алкоголь. По мнению зампреда комитета по охране здоровья Леонида Огуля, эта мера способствует не только росту розничной цены на спиртное, но и отказу от его употребления.
Речь идет о предложенном Минздравом РФ повышении сборов на продукцию с содержанием этилового спирта более девяти процентов. Текущая ставка составляет 523 рубля за литр.
"В рамках "Стратегии формирования здорового образа жизни до 2025 года" предполагается не только увеличить акцизы на алкоголь, но и усилить борьбу с производством и продажей "левой" продукции. То есть рано или поздно акциз все равно повысится", – цитирует депутата РИА Новости. По его словам, запрет рекламы, борьба с контрафактом и торговлей в интернете уже дали свои плоды.
Огуль подчеркнул, что спиртное не продукт первой необходимости, а популярность здорового образа жизни растет. "Мне очень хотелось бы, чтобы когда-нибудь в России некому было жалеть о повышении акцизов на алкоголь", – добавил парламентарий.
Ранее Минздрав поддержал предложение Минфина России ввести акциз на этиловый спирт, используемый для производства парфюмерно-косметической продукции, с последующим налоговым вычетом. Фактически, парфюмерные фирмы платить сборы не будут, а производители нелегальной алкогольной продукции, прикрывающие свой бизнес созданием косметики, будут вынуждены заплатить высокий акциз без вычета. Это позволит сократить производство нелегальных алкогольных напитков и суррогатов.
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