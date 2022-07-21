Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 58 рублей

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Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 58 рублей, евро поднялся выше 59 рублей. В обоих случаях это произошло впервые с 15 июля.

Американская валюта расчетами завтра на 12:56 выросла примерно на 3 рубля – до 58,34 рубля, евро – примерно на 2,8 рубля, до 59,11 рубля.



Ведущий аналитик Bitzlato Алексей Михайлов прогнозирует падение доллара на следующей неделе до отметки в 51–53 рубля. Однако при принятии предложенного Минфином бюджетного правила американская валюта может вырасти до 60 рублей и больше.

По мнению аналитика УК "Альфа-капитал" Александра Джиоева, сильный доллар является проинфляционным фактором для всей мировой экономики, а также оказывает негативное влияние на способность развивающихся стран обслуживать свои внешние долги.

В свою очередь, первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал назвал общую экономическую ситуацию в РФ стабильной.

